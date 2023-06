Concert Joa Villiers-le-Bel Villiers-le-Bel, 6 juillet 2023, Villiers-le-Bel.

Concert Joa Jeudi 6 juillet, 18h00 Villiers-le-Bel

Auteur, compositeur et interprète, Joa nous entraîne dans son univers pop et house funk à travers ses propres textes. Une énergie solaire, positive et libératrice qui fait un bien fou !

Villiers-le-Bel 32 Rue de la République 95400 Villiers-le-Bel Villiers-le-Bel 95400 mairie Val-d’Oise Île-de-France

2023-07-06T18:00:00+02:00 – 2023-07-06T19:00:00+02:00

