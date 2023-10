SOIRÉE D’OUVERTURE x BAM ! FESTIVAL DE POP CULTURE Villiers-le-Bel – Micro Folie / Maison Jacques Brel Villiers-le-Bel, 20 octobre 2023, Villiers-le-Bel.

SOIRÉE D’OUVERTURE x BAM ! FESTIVAL DE POP CULTURE Vendredi 20 octobre, 19h00 Villiers-le-Bel – Micro Folie / Maison Jacques Brel

En présence d’Alex W. Inker

Pour cette nouvelle édition, BAM ! Festival de pop culture est très heureux d’accueillir Alex W. Inker !

Auteur, dessinateur et un temps professeur d’université, il adapte pour sa 6e bande dessinée le roman

Colorado Train de Thibault Vermot.

Récit noir d’une Amérique oubliée où se croisent ados désœuvrés et un croque-mitaine sorti de nos pires cauchemars, Colorado Train prend aux tripes… Littéralement.

Programme de la soirée :

Projection de l’exposition numérique Colorado Train

Séance de dédicace d’Alex W. Inker

Showcase avec The Cleaner

Groupe Metal du Val-d’Oise, The Cleaner poursuit les festivités horrifiques de Colorado Train et propose des reprises de quelques titres du chapitrage musical de l’ouvrage en plus de compositions personnelles. Du grunge au metal, l’esprit du Wedingo plane aussi sur scène…

PS : Pour les plus fragiles, la salle dispose de protections auditives…

© Éditions Sarbacane

2023-10-20T19:00:00+02:00 – 2023-10-20T21:30:00+02:00

