PAUSE POUSSETTE Villiers-le-Bel – Médiathèque intercommunale Aimé Césaire Villiers-le-Bel Catégorie d’Évènement: Villiers-le-Bel PAUSE POUSSETTE Villiers-le-Bel – Médiathèque intercommunale Aimé Césaire Villiers-le-Bel, 8 novembre 2023, Villiers-le-Bel. PAUSE POUSSETTE Mercredi 8 novembre, 09h30, 10h30 Villiers-le-Bel – Médiathèque intercommunale Aimé Césaire Venez avec vos petites oreilles et vos doudous.Vos médiathécaires vous attendent avec toute une réserve d’histoires et de comptines. Jusqu »à 3 ans. Villiers-le-Bel – Médiathèque intercommunale Aimé Césaire 1 Place Victor Hugo, 95400 Villiers-le-Bel Villiers-le-Bel Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T09:30:00+01:00 – 2023-11-08T10:15:00+01:00

2023-11-08T10:30:00+01:00 – 2023-11-08T11:15:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Villiers-le-Bel Autres Lieu Villiers-le-Bel - Médiathèque intercommunale Aimé Césaire Adresse 1 Place Victor Hugo, 95400 Villiers-le-Bel Ville Villiers-le-Bel Lieu Ville Villiers-le-Bel - Médiathèque intercommunale Aimé Césaire Villiers-le-Bel latitude longitude 49.0051;2.39731

Villiers-le-Bel - Médiathèque intercommunale Aimé Césaire Villiers-le-Bel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villiers-le-bel/