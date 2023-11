Oumou Sangaré ESPACE MARCEL PAGNOL – VILLIERS, 18 novembre 2023, VILLIERS LE BEL.

Oumou Sangaré ESPACE MARCEL PAGNOL – VILLIERS. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 12.3 à 12.3 euros.

Oumou Sangaré porte haut les valeurs humanistes et son combat pour l’émancipation féminine. Diva des sans-voix et icône majestueuse, la chanteuse malienne renoue avec les rythmes dansants et les mélodies lancinantes de la tradition wassoulou pour enchanter une Afrique aussi ancestrale que contemporaine. La superstar mondiale déjà récompensée par les Grammy Awards est revenue en 2023 avec un nouvel album, Timbuktu. Sa dernière œuvre en date mêle la musique et les voix maliennes aux influences Rock, Folk et Blues pour un résultat intemporel, libre de tout genre et frontière. Oumou Sangaré

ESPACE MARCEL PAGNOL – VILLIERS VILLIERS LE BEL

