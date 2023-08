Trampoville à Villiers-le-Bel – TEMPS FORT Au Village Trampoville Villiers-le-Bel, 24 septembre 2023 16:00, Villiers-le-Bel.

Cette année, la Compagnie Hors surface est mise à l'honneur à travers l'accueil du village éphémère, artistique et olympique : Trampoville. Dimanche 24 septembre, 16h00

https://oposito.fr/-PRIMO-2023-la-programmation-par-448-.html

Elle proposera des ateliers, rencontres et une résidence artistique qui se clôturera par la première représentation du spectacle Envol : un spectacle de trampoline hors normes, mettant en scène 18 artistes circassiens, danseurs, athlètes et musiciens.

Le Village Trampoville sera en itinérance dans le Val d’Oise avec une présence similaire aux Louvrais à Pontoise du 11 au 15 septembre dans le cadre du Festival Cergy, Soit !, en association avec la scène nationale Points communs.

Un projet mis en place à travers l’Art du collectif dans le cadre du label Val d’Oise – Terre de Jeux, soutenu par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques – Paris 2024, le Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France, la Préfecture du Val d’Oise et le Conseil départemental du Val d’Oise.

Adresse : Parc de l’infini du quartier derrière-les-Murs du Monseigneur 95 400 Villiers le Bel

Accès libre

Tous publics

16h : Compagnie Hors Surface, « ENVOL »

PRIMO, un événement organisé par Le Moulin Fondu, Oposito – Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP) et l’agglomération Roissy Pays de France, en complicité avec les villes accueillantes

Le Moulin Fondu, Oposito (CNAREP) et PRIMO sont soutenus par le Ministère de la culture – DRAC Ile-de-France, la Préfecture du Val d’Oise, la Région Ile-de-France, le Conseil départemental du Val d’Oise, l’agglomération Roissy Pays de France et la ville de Garges-lès-Gonesse.

Au Village Trampoville Parc de l’infini Villiers-le-Bel 95400 Val-d’Oise