Concert de cuivres Villevillon Les Autels-Villevillon, 15 octobre 2023, Les Autels-Villevillon.

Les Autels-Villevillon,Eure-et-Loir

Concert de cuivres, par l’Ensemble Dernier Rang, à l’église Notre-Dame de Villevillon.

Dimanche 15 octobre à 16h.

Entrée avec libre participation au profit de la restauration de l’église.

Villevillon

Les Autels-Villevillon 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Brass concert, by Ensemble Dernier Rang, at Notre-Dame de Villevillon church.

Sunday, October 15, 4pm.

Admission free, with proceeds going to the restoration of the church

Concierto de metales del conjunto Dernier Rang, en la iglesia Notre-Dame de Villevillon.

Domingo 15 de octubre a las 16:00 h.

Entrada gratuita a beneficio de la restauración de la iglesia

Blechbläserkonzert des Ensembles Dernier Rang in der Kirche Notre-Dame in Villevillon.

Sonntag, den 15. Oktober um 16 Uhr.

Eintritt mit freier Teilnahme zugunsten der Restaurierung der Kirche

Mise à jour le 2023-09-17 par OT DU PERCHE