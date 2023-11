The Strangers TRANSBORDEUR CLUB, 2 décembre 2023, VILLEURBANNE.

The Strangers TRANSBORDEUR CLUB. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

TRANSMISSION en accord avec W Spectacle (L-R-2022-001554/55/56) présente ce concert The Strangers est la rencontre entre General Elektriks et deux rappeurs exceptionnels: le français Leeroy (Saïan Supa Crew) et l’américain Lateef The Truthspeaker (Blackalicious, Fatboy Slim). Un hip hop de haute voltige avec un fort ascendant funk qui propose quelque chose d’inédit: du rap où les langues de Shakespeare et de Molière s’allient et s’entrechoquent, le tout ponctué par des refrains imparables. « Movin » est le premier extrait de leur album éponyme, une invitation au voyage doublée d’une incitation irrésistible à la danse.

Votre billet est ici

TRANSBORDEUR CLUB VILLEURBANNE 3 boulevard Stalingrad Rhône

24.0

EUR24.0.

Votre billet est ici