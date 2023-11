Timber Timbre TRANSBORDEUR CLUB, 14 novembre 2023, VILLEURBANNE.

Timber Timbre TRANSBORDEUR CLUB. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 20:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

PERSONA GRATA PRÉSENTE Timber Timbre revient enfin avec un nouvel album intitulé « Lovage » – l’album Timber Timbre le plus abouti et le plus captivant à ce jour – ce qui ne veut pas dire que Taylor Kirk a simplement affiné ses méthodes de travail. En fait, « Lovage » est un véritable chef-d’œuvre, car Kirk parvient à combiner des influences disparates qui, autrement, sembleraient mutuellement incompatibles. Avec l’ingénieur producteur Michael Dubue, il réconcilie la riche palette sonore de Brian Wilson avec la mélancolie amusée de Leonard Cohen. Interrogé sur ces influences, Taylor admet qu’il s’agit certainement de pierres de touche. « Brian Wilson et Leonard Cohen font partie des nombreuses influences qui en sont venues à incarner ce que la musique est pour moi. » Kirk avoue avoir revisité Sun Ra, Dorothy Ashby et Alice Coltrane ainsi que des chanteurs italiens tels que Pino Daniele et Paolo Conte, ce qui pourrait expliquer la légèreté cinématographique du nouvel album. « Lovage » sortira le 6 octobre sur [Integral]. En soutien à « Lovage », Timber Timbre donnera une série de spectacles en Europe – avec le nouveau trio Timber Timbre, Mike Dubue (piano, synthétiseur, voix), Adam Bradley Schreiber (batterie, percussions) et Taylor Kirk (guitare, voix).Ouverture des portes à 19HCatégorie 1 – AssisCatégorie 2 – Debout Timber Timbre

TRANSBORDEUR CLUB VILLEURBANNE 3 boulevard Stalingrad Rhône

