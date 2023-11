Les Tambours du Bronx + Klone + Nanowar of Steel TRANSBORDEUR Catégories d’Évènement: Rhône

Villeurbanne Les Tambours du Bronx + Klone + Nanowar of Steel TRANSBORDEUR, 30 mars 2024, VILLEURBANNE. Les Tambours du Bronx + Klone + Nanowar of Steel TRANSBORDEUR. Un spectacle à la date du 2024-03-30 à 18:30 (2024-03-29 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros. La scène européenne a beaucoup de belles choses à proposer, des groupes de talent. Access Live réunit pour la première fois quatre groupes aux horizons totalement différents mais complémentaires. Les Tambours du Bronx viendront faire résonner leur percussions sur les trois dates, précédés des mélodies immersives de Klone, le metal à la fois parodique et prenant des italiens de Nanowar of Steel, ou encore l’autruche core de Psykup. Quatre tendances, quatre saveurs métalliques pour une soirée remplie de surprises. Votre billet est ici TRANSBORDEUR VILLEURBANNE 3 boulevard Stalingrad Rhône 33.0

EUR33.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Rhône, Villeurbanne Autres Lieu TRANSBORDEUR Adresse 3 boulevard Stalingrad Ville VILLEURBANNE Departement Rhône Lieu Ville TRANSBORDEUR latitude longitude 45.78400353837347;4.860884384940669

TRANSBORDEUR VILLEURBANNE Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/