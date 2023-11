Eloi TRANSBORDEUR, 16 décembre 2023, VILLEURBANNE.

Eloi TRANSBORDEUR. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:00 (2023-12-16 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

Diplômée des arts décoratifs en 2020, ELOI poursuit son parcours aux Beaux Arts de Paris, développant des pratiques artistiques qui s’harmonisent et fusionnent, naviguant entre des paysages tant musicaux que visuels. Productrice, compositrice et interprète autodidacte unique, ELOI prouve que la pop française a de beaux jours à venir devant elle. Après une courte aventure en duo, ELOI sort en Décembre 2020 son premier EP « Acadia » aux influences minimal wave et pop allemande 80’s. Rempli de pépites comme « Divorce » , ou « Flamme », le projet surprend par sa fraîcheur et sa justesse. La Voix d’ELOI apparaît hybride, entre fin d’adolescence déchue et découverte d’un monde adulte prometteur.« Acedia rend compte des états de conscience que j’ai traversé ces trois dernières années, de mes obsessions adolescentes et de mon envie de m’armer de courage pour dessiner un chemin hors des débris de mon existence », explique-t-elle. Elle livre en mai 2022 son 2ème EP “Pyrale” sur le label Nadsat dont le morceau « Jtm de ouf» est le premier extrait atteignant les 100 000 écoutes en deux semaines. Sa manière de produire et la virtuosité de ses textes sont autant d’éléments prometteurs. Véritable aisance scénique, ELOI impressionne son public grâce à son charisme. Les premières dates s’enchaînent, à coup sûr Eloi est une artiste à ne pas quitter des yeux, car les émotions qu’elle partagent sont universelles. Eloi

TRANSBORDEUR VILLEURBANNE 3 boulevard Stalingrad Rhône

