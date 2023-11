Match D’Impro Lyon VS Belgique TRANSBORDEUR, 12 novembre 2023, VILLEURBANNE.

Match D’Impro Lyon VS Belgique TRANSBORDEUR. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 17:00 (2023-11-12 au ). Tarif : 27.1 à 27.1 euros.

Ouverture de saison avec la Lily vs la Belgique ! Accueillie pour la troisième année par Lyon, la Belgique revient avec la Ligue d’Improvisation Professionnelle de Wallonie-Bruxelles. La LIP compte relever à nouveau ce défi lancé par la Lily. Vous allez avoir bon au Transbordeur. Le match d’improvisation théâtrale, spectacle de haute voltige, est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable de la vie culturelle Lyonnaise. Véritable rencontre sportive à l’esprit culturel et inversement, le match d’impro pousse les comédiens à se dépasser pour construire ensemble l’inattendu et le spontané. Sur les propositions d’un arbitre et porté par un musicien live, qui fera chavirer le coeur et le vote du public ? Car tout cela n’est qu’un jeu … Match D’Impro Lyon VS Belgique

Votre billet est ici

TRANSBORDEUR VILLEURBANNE 3 boulevard Stalingrad Rhône

27.1

EUR27.1.

