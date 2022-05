Villeurbanne : territoire d’hospitalité Le Rize, 30 juin 2022, Villeurbanne.

Villeurbanne : territoire d’hospitalité

Le Rize, le jeudi 30 juin à 19:00

Soirée Avec la Cie Les Inachevées et le laboratoire AAU_Cresson Pour la clôture de son année à Villeurbanne, l’équipe en résidence propose d’investir l’ensemble du bâtiment du Rize pour mettre en partage toutes les rencontres, tous les échanges qu’ils et elles ont pu avoir avec les Villeurbannais et Villeurbannaises à propos de leurs manières d’habiter la ville et de s’y sentir chez soi. Les notions d’accueil, de convivialité et d’hospitalité seront abordées à partir de leurs récits, réels et fictifs, mis en sons, en images ou en scène. Venez faire un tour au Rize pour découvrir vos voisins et voisines dans toute leur sincérité ! Tout public Réservation en ligne

Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-30T19:00:00 2022-06-30T23:00:00