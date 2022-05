Villeurbanne : territoire d’hospitalité Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

du vendredi 10 juin au samedi 11 juin à Le Rize

Rendez-vous chez les habitant.es des quartiers des Buers, Perralière et Brosses Avec la Cie Les Inachevées et le laboratoire AAU_Cresson En cette fin de semaine, venez faire l'expérience de l'hospitalité à la villeurbannaise. Les habitants et habitantes, vos voisins et voisines, ayant accepté de partager leurs conceptions de l'accueil vous ouvrent leurs portes pour en faire la démonstration. Comme une déambulation à la rencontre de personnes généreuses, émouvantes, captivantes, c'est un moment d'humanité à ne pas rater ! lieux et horaires communiqués quelques jours avant l'événement Tout public Réservation en ligne Les habitants et habitantes, vos voisins et voisines, ayant accepté de partager leurs conceptions de l'accueil vous ouvrent leurs portes pour en faire la démonstration. Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne

2022-06-10T10:30:00 2022-06-10T19:00:00;2022-06-11T10:30:00 2022-06-11T19:00:00

