Villeurbanne : Territoire d’hospitalité, carte blanche #1 Le Rize, 24 mars 2022, Villeurbanne.

Villeurbanne : Territoire d’hospitalité, carte blanche #1

Le Rize, le jeudi 24 mars à 19:00

Avec la compagnie Les Inachevés et le laboratoire AAU_Cresson En résidence toute cette saison à Villeurbanne, la compagnie Les Inachevés et le laboratoire AAU_Cresson nous invitent à découvrir leurs univers à l’occasion de deux soirées pour lesquelles elles et ils ont eu carte blanche. Cette première date est une immersion dans une création, intitulée Traversée : voyage dans la littérature africaine, mêlant lecture de textes, musique et danse. En guise d’entracte, le film court-métrage Sisyphe, réalisé par Driss Aroussi et inspiré de l’essai d’Albert Camus, sera projeté. Par la suite, une seconde création des Inachevés, Jatiguiya (signifiant « hospitalité » en bambara), sera présentée. Moïse Touré invite Ange Aoussou, danseuse et comédienne ivoirienne, ainsi que Lassina Diabaté, musicien malien, et Mamadou Dem, chanteur sénégalais. Prochaine carte blanche le jeudi 14 avril à 19h. Durée : 2h Tout public Réservation en ligne

Cette première carte blanche est une immersion dans une création, intitulée Traversée : voyage dans la littérature africaine, mêlant lecture de textes, musique et danse.

Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T19:00:00 2022-03-24T21:00:00