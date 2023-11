Dom Juan De Molière SALLE ROGER PLANCHON, 13 mars 2024, VILLEURBANNE.

TNP THEATRE NATIONAL POPULAIRE (L-R-20-4774) présente ce spectacle Dom Juan de Molièremise en scène, décor et costumes Macha Makeïeff du samedi 9 au vendredi 22 mars 2024avec Xavier Gallais, Joaquim Fossi, Khadija Kouyaté, Xaverine Lefebvre, Anthony Moudir, Irina Solano, Pascal Ternisien, Vincent Winterhalter et la mezzo-soprano Jeanne-Marie LévySous l’œil de Macha Makeïeff, Dom Juan sera libertin – non pas celui du Grand Siècle, penseur brillant et libre, mais celui du XVIIIe siècle, scandaleux et insolent. Poursuivi, asocial, malfaisant, Dom Juan séduit, ment, méprise. Élégant et cynique, il se donne en spectacle et y puise une énergie vitale. Face à lui, Elvire est puissante, dangereuse, sublime ; elle fait entendre sa rébellion contre le désir tout-puissant d’un homme. Dans un jeu de miroir baroque, cruel et délicieux, Molière parle de la puissance du théâtre et de l’ambiguïté de la représentation. Où en sommes-nous de la séduction, du désir, de la prédation ? Après Tartuffe-Théorème, Macha Makeïeff poursuit son investigation autour de la figure de l’homme prédateur. Pour ce Dom Juan, elle retrouve Xavier Gallais, inquiétant Tartuffe, qui se glisse ici dans la peau du « grand seigneur méchant homme » ; à ses côtés, Irina Solano donne à Elvire tout son éclat. Accès PMR : 04 78 03 30 00 Xavier Gallais

SALLE ROGER PLANCHON VILLEURBANNE 8, Place Lazare-Goujon Rhône

