Némésis D’apres le roman de Philip Roth SALLE ROGER PLANCHON, 6 février 2024, VILLEURBANNE.

Némésis D’apres le roman de Philip Roth SALLE ROGER PLANCHON. Un spectacle à la date du 2024-02-06 à 19:30 (2024-02-03 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

TNP THEATRE NATIONAL POPULAIRE (L-R-20-4774) présente ce spectacle Némésis d’après le roman de Philip Rothadaptation Tiphaine Raffier et Lucas Samainmise en scène Tiphaine Raffier du samedi 3 au vendredi 9 février 2024 avec Clara Bretheau, Éric Challier, Maxime Dambrin, Judith Derouin, Juliet Doucet, François Godart, Alexandre Gonin, Maika Louakairim, Tom Menanteau, Hélène Patarot, Édith Proust, Stuart Seide, Adrien Serreet les musiciennes et musiciens de l’ensemble Miroirs Étendus : Clément Darlu, Emmanuel Jacquet, Lucas Ounissi, Clémence Sarda, Claire Voisin Après l’écriture et la mise en scène de ses propres textes comme La réponse des Hommes ou France-fantôme, Tiphaine Raffier, artiste associée au TNP, adapte ici l’ultime roman de Philip Roth. Cette œuvre parue en 2014 dépeint un héros au sens du devoir terriblement exacerbé ; un homme qui, à force de vouloir donner un sens à un malheur absurde, va rencontrer la déesse de la vengeance, celle qui châtie la mégalomanie des humains, Némésis. Fidèle à l’uchronie originale et entourée d’une troupe d’acteurs de haut vol, Tiphaine Raffier donne corps à une écriture tendre et méchante. Némésis touchera à la comédie musicale : des chansons émailleront le récit, comme des bascules vers l’enfance, tandis que des moments chorégraphiés traduiront l’énergie vitale de la jeunesse ; un chœur d’enfants de l’ENM de Villeurbanne accompagnera la traversée. Tiphaine Raffier conduit toujours plus loin la fantaisie dystopique qui caractérise son théâtre. Accès PMR : 04 78 03 30 00 Eric Challier

Votre billet est ici

SALLE ROGER PLANCHON VILLEURBANNE 8, Place Lazare-Goujon Rhône

27.2

EUR27.2.

Votre billet est ici