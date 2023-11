Richard II de William Shakespeare SALLE ROGER PLANCHON, 10 novembre 2023, VILLEURBANNE.

Richard II de William Shakespeare SALLE ROGER PLANCHON. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 19:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

TNP THEATRE NATIONAL POPULAIRE (L-R-20-4774) présente ce spectacle Richard II de William Shakespeare traduction Jean-Michel Dépratsmise en scène Christophe Rauck du vendredi 10 au vendredi 17 novembre 2023avec Louis Albertosi, Thierry Bosc, Éric Challier, Murielle Colvez, Cécile Garcia Fogel, Pierre-Thomas Jourdan, Micha Lescot, Guillaume Lévêque, Emmanuel Noblet, Pierre-Henri Puente, Adrien RouyardDans cette pièce qui avance à force d’intrigues politiques, de trahisons et de complots, William Shakespeare raconte l’inéluctable chute d’un roi. D’abord au sommet de sa gloire, Richard s’isole, se retranche dans sa tour d’ivoire. Son pouvoir vacille, sa couronne se dérobe. Frappé de plein fouet par une crise politique dont il est le seul auteur, il sombre dans la mélancolie. Presque malgré lui, il entame une introspection, un lent cheminement vers la dépossession – perturbé de bout en bout par des soubresauts autoritaires. En interrogeant de manière intime son rapport au pouvoir, il se révèle aussi effrayant qu’attachant. Par une mise en scène rigoureuse et graphique, Christophe Rauck fait entendre impeccablement le texte. Tout de blanc vêtu, étincelant et flottant, Micha Lescot campe à merveille ce roi tout à la fois pétri d’orgueil et de spleen. Autour de lui, les interprètes excellent à faire exister toute une galerie de personnages, comme une constellation qui laisserait entrevoir un dernier protagoniste capital : le peuple.Accès PMR : 04 78 03 30 00 Richard II mise en scène Christophe Rauck Richard II mise en scène Christophe Rauck

Votre billet est ici

SALLE ROGER PLANCHON VILLEURBANNE 8, Place Lazare-Goujon Rhône

27.2

EUR27.2.

Votre billet est ici