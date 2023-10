Film » Cassée Debout » Projection/Débat – Lyon/Villeurbanne IntimAgir Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Projection du Film « Cassée Debout » suivi d'un débat avec Marie Rabatel, membre de la Ciivise, et des témoignages de jeunes en situation de handicap. Un moment riche d'humanité

Jeudi 19 octobre, 09h30

Cassée debout dresse le portrait d'une femme en lutte pour épargner la destinée des autres, tout en refondant sa propre existence​. Les mots de Marie Rabatel sont d'autant plus précieux qu'ils sont rares. Dans la salutaire vague de libération mondiale de la parole, celle des personnes en situation de handicap peine à se faire entendre, alors qu'elles sont au moins deux fois plus victimes de violences sexuelles. 90 % des femmes autistes, comme Marie, ont en subi. Les enfants ayant une déficience intellectuelle ont cinq fois plus de risques d'être victimes d'abus sexuels que les autres enfants. Pour faire avancer cette cause qu'elle incarne de toute son âme et dans sa chair, Marie Rabatel, ancienne de sportive de haut niveau, enchaîne actions et prises de parole.​

Un film remarquable par sa sobriété et son humanité. Un film indispensable pour parler de l'impensable.

Maison de production : CICADA Production / France 3 Auvergne-Rhône-Alpes​

IntimAgir
12 avenue DUTRIEVOZ
69100 VILLEURBANNE

