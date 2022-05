Festival du Film Court de Villeurbanne 2020 Cinéma Le Zola Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Festival du Film Court de Villeurbanne 2020 Cinéma Le Zola, 13 novembre 2020 09:00, Villeurbanne. 13 – 22 novembre 2020 Sur place Retrouvez nos tarifs sur notre billetterie en ligne. http://www.festcourt-villeurbanne.com/ L’Association Pour le Cinéma organise depuis 1979 l’un des plus anciens et importants festivals français intégralement consacrés au court métrage. Le 41e Festival du Film Court de Villeurbanne se déroulera du 13 au 22 Novembre 2020 au Cinéma Le Zola. Véritable laboratoire de la forme courte depuis 40 ans, le Festival du Film Court de Villeurbanne explore chaque année de nouveaux territoires et aspire à révéler de nouveaux talents. Au programme en 2020 : une Longue Nuit dédiée au nanar et au cinéma bis, 1 soirée dans le cosmos, 6 programmes de compétition européenne, 2 programmes de compétition animation, des séances-ateliers (le plan-séquence, la durée des films), une soirée “nouveaux visages du cinéma français”, des clips, des pépites documentaires, un battle WTF, des rencontres avec les réalisateurs, les comédiens, les producteurs…

Après une 40ème édition démente, nous revenons avec l’envie simple de créer un espace hors du temps, un petit havre de chaleur humaine le temps de quelques jours. Cinéma Le Zola 117 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne 69100 Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon vendredi 13 novembre 2020 – 09h00 à 23h59

samedi 14 novembre 2020 – 09h00 à 23h59

dimanche 15 novembre 2020 – 09h00 à 23h59

lundi 16 novembre 2020 – 09h00 à 23h59

mardi 17 novembre 2020 – 09h00 à 23h59

mercredi 18 novembre 2020 – 09h00 à 23h59

jeudi 19 novembre 2020 – 09h00 à 23h59

vendredi 20 novembre 2020 – 09h00 à 23h59

samedi 21 novembre 2020 – 09h00 à 23h59

dimanche 22 novembre 2020 – 09h00 à 23h59

Détails Heure : 09:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Cinéma Le Zola Adresse 117 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Cinéma Le Zola Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Cinéma Le Zola Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Festival du Film Court de Villeurbanne 2020 Cinéma Le Zola 2020-11-13 was last modified: by Festival du Film Court de Villeurbanne 2020 Cinéma Le Zola Cinéma Le Zola 13 novembre 2020 09:00 Cinéma Le Zola Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon