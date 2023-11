The Pineapple Thief + Invité CCO LA RAYONNE Catégories d’Évènement: Rhône

Sounds Like Hell Productions, en accord avec Garmobozia, présente

Les britanniques de THE PINEAPPLE THIEF seront de retour à Lyon mercredi 6 mars 2024, dans la nouvelle salle de La Rayonne. Mené de main de maître par le talentueux Bruce Soord, le groupe de Rock Progressif comporte également parmi ses membres le batteur Gavin Harrison (KING CRIMSON, PORCUPINE TREE), le bassiste Jon Sykes et le claviériste Steve Kitch. Laissez-vous transporter dans l'univers unique du quartet !

CCO LA RAYONNE VILLEURBANNE
24b rue Alfred de Musset
Rhône
28.7 EUR

