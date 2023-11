Soom-T & The Stone Monks + Fatbabs + Yor CCO LA RAYONNE, 26 janvier 2024, VILLEURBANNE.

Soom-T & The Stone Monks + Fatbabs + Yor CCO LA RAYONNE. Un spectacle à la date du 2024-01-26 à 20:30 (2024-01-26 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

SOOM-T & The Stone Monks SOOM-T est une chanteuse écossaise d’origine indienne. Après avoir milité aux côtés de Y Network, un groupe politique de jeunes représentants des quartiers de Glasgow visant à faire évoluer leur ville, Soom T décide de se consacrer à la musique pour dénoncer les injustices et raconter ses combats quotidiens à travers des textes engagés et percutants. Elle est rapidement repérée par le public notamment grâce à sa musique généreuse et son flow incisif et inimitable. Soom T manie les mots avec une incroyable facilité et a toujours prôné la sincérité dans ses paroles. Elle devient alors une artiste incontournable de la scène reggae underground en tant que « Reine du raggamuffin. FATBABS FATBABS est un beatmaker et producteur de musique urbaine, surfant depuis plus de onze ans entre le reggae et le hip-hop. La première partie de sa vie d’artiste est le fruit de sa rencontre avec le chanteur de reggae le plus connu de Normandie, à savoir Naâman. Fatbabs et ce dernier se sont rencontrés il y a maintenant une dizaine d’années dans une soirée à Rennes. Invités par un ami commun qui pensait que leurs univers pouvaient coller, ils entament ce même soir l’enregistrement de leur première collaboration: Rumours A Gwaan ; 1er morceau d’une longue coopération mais surtout d’une belle amitié. Fatbabs deviendra le producteur attitré de Naâman et le suivra sur toutes ses tournées. Découvrez le maintenant en solo pour un live mélangeant les influences, mais aux cadences toujours aussi chaloupées. YOR (Before & After) Pianiste de formation, YOR a commencé par la production musicale sur ordinateur avant de passer derrière les platines. Co-fondatrice d’un collectif de djs itinérant depuis 2020 (Radio Moutarde Compagnie – dj & live set – tournée estivale depuis 2020) elle anime deux podcasts sur la radio locale du sud Morvan FDL : Radio Moutarde (house, world, électro…) et Bass Montagne (bass music). Avec des influences éclectiques elle navigue entre les styles et mélange ses affinités musicales : Électro, 90’s 2000’s Progressive House, World, Techno, Breakbeats, Bass… Ses sets sont des odyssées sonores avec comme mots d’ordres : Bass & Bounce ! Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.78.27.93.99. Soom T Soom T

Votre billet est ici

CCO LA RAYONNE VILLEURBANNE 24b rue Alfred de Musset Rhône

24.0

EUR24.0.

Votre billet est ici