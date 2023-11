Soleil Noir – Dooz Kawa + Swift Guad + Davodka CCO LA RAYONNE, 8 décembre 2023, VILLEURBANNE.

Soleil Noir – Dooz Kawa + Swift Guad + Davodka CCO LA RAYONNE. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:00 (2023-12-08 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

KRUMPP (L-D-21-3541 / 3542) en accord avec Face B Production, Otaké Prod, Narcozic Prod et Jazzin’Translation présentent : ce concert. La fine fleur du rap indépendant s’est réunie sur un projet commun: Soleil Noir !Entité stellaire d’un système colère composé de Dooz Kawa, Swift Guad et Davodka, Soleil noir éclipse toutes mauvaises ondes de la surface de votre planète en libérant une forte énergie sous forme de Big Bang musical.Après avoir sorti l’album « Jour de Nuit » en novembre 2022, Dooz Kawa, Davodka et Swift Guad s’associent pour croiser le fer sur un live qui saura régaler les amateurs de rap underground .Début du show : 20h30 Dooz Kawa, Soleil Noir, Swift Guad, Davodka Dooz Kawa, Soleil Noir, Swift Guad, Davodka

CCO LA RAYONNE VILLEURBANNE 24b rue Alfred de Musset Rhône

