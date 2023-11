The Dead Daisies CCO LA RAYONNE, 7 novembre 2023, VILLEURBANNE.

The Dead Daisies CCO LA RAYONNE. Un spectacle à la date du 2023-11-07 à 19:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 26.5 à 26.5 euros.

GARMONBOZIA (L2-V-R-22-7252 / L3-V-R-22-7253) PRESENTE : ce concert. GARMONBOZIA présente THE DEAD DAISIES + GUEST Il y a dix ans, THE DEAD DAISIES a fait irruption sur la scène musicale. Leur mission : créer du bon vieux Rock dans l’esprit des années 70, rassembler quelques-uns des meilleurs musiciens du monde et s’évertuer à maintenir le Rock en vie. Depuis la sortie de leur album éponyme en 2013, le groupe n’a cessé de prendre de l’ampleur. Ils ont sorti six albums studio, un album live et un album de reprises pour une armée croissante de fans dans le monde entier et sont encensés par les médias mondiaux à une époque où le Rock a été déclaré mort à maintes reprises. L’ADN du groupe se retrouve dans un incroyable collectif de musiciens dont David Lowy, Doug Aldrich, Glenn Hughes, Brian Tichy, John Corabi, Marco Mendoza, Richard Fortus, Dizzy Reed, Tommy Clufetos, Frank Ferrer, Darryl Jones, Charley Drayton, Deen Castronovo et Jon Stevens, pour ne citer qu’eux. Au cours de la dernière décennie, le groupe a pu partager la scène avec certains des plus grands groupes de Rock au monde, dont KISS, GUNS N’ ROSES, SCORPIONS, AEROSMITH, DEF LEPPARD, BAD COMPANY, WHITESNAKE, ZZ TOP, FOREIGNER, JUDAS PRIEST et HOLLYWOOD VAMPIRES. Le groupe a effectué de nombreuses tournées en tête d’affiche en Europe, au Japon, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord et a fait vibrer des centaines de milliers de personnes lors des festivals de musique les plus prestigieux du monde, tels que le Download, le Wacken, le Graspop, le Hellfest et le Sweden Rock. Célébrant une décennie de Rock, THE DEAD DAISIES sortent un album « Best Of » qui présente certains des morceaux préférés du groupe au cours des dix dernières années. John Corabi est de retour pour la tournée 2023 et le bassiste Michael Devin (de WHITESNAKE) rejoint le groupe pour la première fois. Alors, montez le son, profitez de la balade et venez faire vivre le ROCK avec nous !Accès personnes à mobilité réduite : 01 53 41 88 89Accès aux mineurs : Les mineurs de moins de 16 ans doivent être obligatoirement accompagnés de leur parent ou tuteur légal. Pour les mineurs de 16 à 18 ans, l’accès est autorisé sur présentation d’une autorisation parentale (à récupérer sur le site de la machine du moulin rouge) the dead daisies

Votre billet est ici

CCO LA RAYONNE VILLEURBANNE 24b rue Alfred de Musset Rhône

26.5

EUR26.5.

Votre billet est ici