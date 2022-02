Villeurbanne Battle Dance/ V.B.D villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Moncef Zebiri a une réelle volonté de creéer un évènement peérenne, comme un temps fort de danse hip-hop à Villeurbanne, ville symbolique qui a connu les débuts du hip-hop lyonnais. Le break dance va pour la première fois faire son apparition aux Jeux Olympiques 2024 à Paris : démonstration que cette pratique se situe bel et bien entre le sport et l’art. À travers l’organisation d’évènements hip-hop, Moncef fait le choix de ne pas segmenter le break en le classant dans une seule catégorie, mais bien dans ces deux catégories. Ce Battle national sera animé par un MC (maître de cérémonie), jugé et départagé par un jury de trois professionnels, mis en musique par un DJ et accompagné par un Jazz Band local ce qui fait sa spécificité. Il sera disputé par différents binômes de danseurs hip-hop, amateurs ou professionnels de la France entière. Lors de la délibération, les danseurs de la compagnie Free Styles proposeront leur Show au public pour montrer une autre facette de la danse hip-hop : après le battle improvisé, la chorégraphie milimétrée. Villeurbanne Battle Dance est une compétition de breakdance réunissant les meilleurs danseurs français. 8 groupes s’affronteront devant un jury de professionnels et seront accompagnés par un DJ et MC. villeurbanne place lazare goujon villeurbanne Villeurbanne Gratte-Ciel Métropole de Lyon

