Villette Tropicale spécial Carnaval au Brésil à La Petite Halle !! La Petite Halle Paris, samedi 17 février 2024.

Début : 2024-02-17 20:00

Fin : 2024-02-17 23:59

LA VILLETTE TROPICALE revient avec une édition spéciale CARNAVAL AU BRESIL à LA PETITE HALLE !! RDV le samedi 17 février pour se plonger dans l'ambiance folle de Rio, Salvador ou São Paulo !!

https://www.facebook.com/events/7619190478104954

★ ★ ★ ★ VILLETTE TROPICALE ★ ★ ★ ★

SPÉCIAL CARNAVAL AU BRÉSIL

#carnaval #brésil #samba #axé #festa #folia #funky

⌖ 17 FEV. ⌖ Lives & DJs ⌖ La Petite Halle (Paris 19)⌖

La Petite Halle – 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris

::::::::::::::: Lives :::::::::::::::

RÉPUBLIQUE DO SAMBA(Roda de Samba & Pagode)

BLOCO BAFAFA(Carnaval vibes Brazil)

:::::::::::: Clubbing ::::::::::::

DJ NELSIM (MPB/Brazil mix/Funky/Hits Br)

DJ CUCURUCHO (Funky/Samba/Classicos BR/Brazil vibes)

SAM. 17 FEV ⌖ LA PETITE HALLE (19eme) ⌖ 21H – 2H

️ PRÉVENTE : 8€ + frais

https://shotgun.live/events/villette-tropicale-special-carnaval-au-bresil

SUR PLACE : 10€ CASH ONLY (pas de CB)

LA VILLETTE TROPICALE revient avec une édition spéciale CARNAVAL AU BRESIL à LA PETITE HALLE !! RDV le samedi 17 février avec live samba et show bloco carnaval + DJ Set Brazil mix pour se plonger dans l’ambiance folle de Rio, Salvador ou São Paulo !! VIVA O CARNAVAAAAAL !!

LINE UP

⊝ LIVE BANDS SAMBA & BLOCO CARNAVAL ⊝

★ RÉPUBLIQUE DO SAMBA (Roda de Samba & Pagode) ★

FR

Le groupe République do Samba fait vibrer a festa brasilera em Paris !! Le groupe apporte un mélange engageant de classiques de la samba, de la pagode et de la musique populaire brésilienne pour danser et chanter com muita alegria!!

PT

O grupo République do Samba aquece as noites de festa brasilera em Paris !! O grupo traz uma mistura envolvente de samba, pagode e clássicos da música popular brasileira para dançar e cantar com a alegria do nosso pais tropical !!

► https://www.instagram.com/republique_do_sambaparis

★ BLOCO BAFAFA (Carnaval vibes Brazil) ★

Nouveau bloco parisien qui promet de vous faire voyager au Brésil au rythme des musiques de carnaval !!

► https://www.instagram.com/bafafaparis

⊝ DJ SET FUNKY // HITS BR // AXE // NORDESTE // CLASSICOS BR ⊝

★ DJ NELSIM (MPB/Brazil mix/Funky/Hits Br) ★

Fan de disques vinyles depuis l’enfance, nelsimar bastos (dj nelsim), forrozeiro, sambista, collector et dj, a toujours été entouré par la musique populaire brésilienne. Soucieux de présenter le meilleur de ses recherches musicales sur vinyle, il offre à son public une excellente expérience au brésilités dansantes avec forró pé-de-serra, samba raiz et mpbs d’autrefois, avec beaucoup d’équilibre et de détente.

⌲ https://www.instagram.com/djnelsim

⌲ https://www.instagram.com/beaucoupdebaiao

⌲ https://www.mixcloud.com/DjNelsim/

⌲ https://www.facebook.com/djnelsim

★ DJ CUCURUCHO (Funky/Samba/Classicos BR/Brazil vibes) ★

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros, Meridian Brothers ou Chicha Libre. Sélection WOMEX 2013.

► https://www.facebook.com/djcucurucho

► https://soundcloud.com/musicasmigratorias

INFOS PRATIQUES

La Petite Halle

M° Porte de Pantin (L5)

