Villette Tropicale ~ Soirée Afro-Latino live + DJ à La Petite Halle La Petite Halle Paris, samedi 16 mars 2024.

★ ★ ★ ★ ★ ★ VILLETTE TROPICALE ★ ★ ★ ★ ★ ★

SOIREE AFRO-LATINO LIVE & DJ A LA PETITE HALLE

⌖ 16 MARS ⌖ Lives & DJs ⌖ La Petite Halle (Paris 19)⌖

La Petite Halle – 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris

::::::::::::::: Live :::::::::::::::

DJAM’N

Konpa/Afro-Latino/Caraïbes groove – Haïti

:::::::::::: Clubbing ::::::::::::

DJ CUCURUCHO (Afro/Latino/Caraïbes)

GROOVALIZACION DJs (Tropical Vibes)

SAM. 16 MARS ⌖ LA PETITE HALLE (19eme) ⌖ 21H – 2H

️ PAF : 10€ sur place

PRÉVENTE 8€ + frais : https://shotgun.live/events/villette-tropicale-soiree-afro-latino-a-la-petite-halle

LA VILLETTE TROPICALE est de retour le SAMEDI 16 MARS ! Préparez-vous pour un voyage entre l’Afrique, les Caraïbes et l’Amérique Latine ! RDV pour une belle fiesta tropicale para bailar avec live et DJ set dans la superbe salle de la PETITE HALLE au Parc de La Villette !

LINE UP

⊝ LIVE BAND ⊝

★ DJAM’N (Konpa/Afro-Latino/Caraïbes groove – Haïti) ★

Djam’n est un projet musical original et festif, issu de la rencontre de deux musiciens Antillais, Djaaz et Mano. Ils vous proposent de découvrir leur interprétation du konpa, une musique populaire haïtienne rythmée et dansante, métissée de toutes les sonorités afro-caribéennes. Du Reggae au Jazz en passant par la Méringue haïtienne, la Salsa ou l’Afro Beat, leurs influences sont diverses. Le groupe propose aussi de nombreuses reprises, issues de toute la Caraïbe !!

★ DJ SET ★

⊝ DJ CUCURUCHO (Afro/Latino/Caraïbes) ⊝

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros, Meridian Brothers ou Chicha Libre. Sélection WOMEX 2013.

⊝ GROOVALIZACION DJs (Tropical Vibes) ⊝

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !

INFOS PRATIQUES

La Petite Halle

211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris

M° Porte de Pantin (L5)

