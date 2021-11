Villette Sans Frontières La Petite Halle, 26 novembre 2021, Paris.

Concert en 1ere partie suive de scène ouverte, soirée en entrée libre !

PANAME AFROGROOVE CONNECTION (Afro vibes collectif) :

Le Paname Afrogroove Connection est un collectif construit autour du noyau dur Fab Smith (Les Frères Smith), Wakko (Arat Kilo, Balaphonics) et Abou (Abdul & The Gang). Une tribu dans laquelle les membres entrent et sortent, mais gardent toujours à l’esprit leur mission : transmettre l’héritage musical africain. Porter le flambeau d’une musique écrite par des musiciens venus de tout le continent originel : Franco, Manu Dibango, Hilaire Penda ou, évidemment, Fela.

DJ SET :

DJ CUCURUCHO (Afro/Latino/Caraïbes) :

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros, Meridian Brothers ou Chicha Libre. Sélection WOMEX 2013.

GROOVALIZACION DJs (Tropical Vibes) :

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

