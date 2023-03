Métiers d’art et biodesign Villette Makerz, 1 avril 2023, Paris.

À l’occasion des Journées européennes des métiers d’art (JEMA) sur le thème «** Sublimer le quotidien** », Villette Makerz accueillera un événement coorganisé avec l’association French Craft Guild et l’agence Big Bang Project pour permettre à un large public de découvrir comment les artisans d’art et les designers s’inspirent de la Nature pour innover et nous offrir des solutions utiles, durables et esthétiques.

Pendant 2 jours, samedi 1er et dimanche 2 avril, venez découvrir, expérimenter et discuter sur les possibilités offertes par la nature pour inspirer les métiers d’arts.

– Conférences,

– Tables rondes,

– Exposition,

– Parcours botanique dans le parc de la Villette et ateliers pour petits et grands (7 à 77 ans) vous attendent à la folie L5 du parc de la Villette.

Villette Makerz Gal de la Villette, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France

La folie des merveilles L5 (C) Bruno Delamain