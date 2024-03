Villette in da Tropics ~ Apero & Clubbing Afro, Latino, Brazil & Caribbean Vibes à La Folie ! A La Folie Paris, mercredi 27 mars 2024.

Villette in da Tropics ~ Apero & Clubbing Afro, Latino, Brazil & Caribbean Vibes à La Folie ! RDV le mercredi 27 MARS de 19h à minuit et mode apèro et clubbing pour se plonger dans les sonorités URBAN TROPICAL VIBES dans la terrasse et club de LA FOLIE !! Mercredi 27 mars, 19h00 A La Folie Entrée Libre

Début : 2024-03-27T19:00:00+01:00 – 2024-03-27T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-27T19:00:00+01:00 – 2024-03-27T23:59:00+01:00

◆ APERO ET CLUBBING URBAN TROPICAL VIBES A LA FOLIE ◆

▦ ▦ ▦ 27 MARS ▦ ▦ 19H-0H ▦ ▦ A LA FOLIE (PARIS 19) ▦ ▦ ▦

Welcome à une nouvelle édition de la soirée Villette in da Tropics !! RDV le mercredi 27 MARS de 19h à minuit et mode apèro et clubbing pour se plonger dans les sonorités URBAN TROPICAL VIBES dans la terrasse et club de LA FOLIE !!

MERC. 27 MARS ▦ A LA FOLIE (Paris 19) ▦ 19H-0H ▦ FREE

∲∲ Parc de la Villette, 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 ∲∲

STYLES

AFRO I CARIBBEAN I LATINO I BLACK MUSIC

DISCO/FUNK I BRAZIL I AFROBEATS I SHATTA

REGGAETON I HIP HOP I DANCEHALL I BAILE FUNK

◆ DJ CUCURUCHO (Tropical vibes) ◆

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé à Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

► https://www.facebook.com/djcucurucho

► http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias

◆ DR TRAORE (Afrobeats & Caribbean riddims) ◆

Docteur Traoré est le magicien de la black music et des sonorités tropicales à Paris. Il est obsédé par la recherche musicale, que ce soit des trésors oubliés ou des classiques ! Ses sets proposent un voyage entre les sonorités classiques américaines et ses racines afro, latines et caribéennes pour explorer les genres tels que l’afro-beat, le latin-funk, la house américaine, la disco-antillaise, la Motown music, la soul brésilienne ou encore le tropical jazz dance… A travers le funk et ses ramifications infinies, Docteur Traoré vous fera découvrir les diverses influences de son groove hypnotique… À Paris il a mixé au Cabaret Sauvage, Batofar, Djoon, Wanderlust, Bellevilloise, Nouveau Casino, Petit Bain, Café A, Sir Winston, Hotel Particulier…

► https://about.me/docteurtraore

► https://www.mixcloud.com/docteurtraore

◆ MIXCITY & DAVIBE GROOVALIZACION DJs (Urban Tropical sounds) ◆

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

► https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio/

► https://www.groovalizacion.org

► https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio

► https://soundcloud.com/groovalizacion

◆ BRUNO PUPPIS DJ (Reggaeton/Dancehall/Baile Funk/Afro) ◆

Bruno Puppis est un Dj & producteur brésilien de 24 ans qu’habite à Paris depuis 2016. Il a commencé à jouer de la musique à l’adolescence et est devenu professionnel en 2018. Il a commencé à jouer à Sao Paulo dans des magasins de mode, bars, clubs… Avant d’arriver à Paris où il a mixé entre autres dans la célèbre Favela Chic. Il propose un mélange de sonorités actuelles brésiliennes qui vont du Baile Funk à les productions électroniques restant toujours attentif aux tubes de son pays natal qui font kiffé « a galera » dans le dance-floor !!

► https://www.instagram.com/brunopuppis

► https://soundcloud.com/user-50861367

A La Folie Paris

26 avenue Corentin Cariou, Paris 19

(A l’entrée du parc de la Villette, côté Cité des Sciences)

Métro + Tram : Porte de la Villette, Corentin Cariou

