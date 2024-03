Villette eSport 24 – Tournoi King Con Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 24 février 2024.

Villette eSport 24 – Tournoi King Con La Cité des sciences et de l’industrie accueille un tournoi majeur sur le jeu Super Smash Bros Ultimate organisé par Sinj Crew, comprenant un cashprize pour les vainqueurs. 24 et 25 février Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T09:00:00+01:00 – 2024-02-24T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-25T09:00:00+01:00 – 2024-02-25T19:00:00+01:00

Ce tournoi réunira les meilleurs joueurs mondiaux : MKLeo, MK BigBoss, BassMage, Wayn, Peanut et ChunkyKong feront partie des prétendants au titre ! PEGI 12

Pour participer au tournoi : attention, inscription payante !

Informations, tarifs et inscriptions : start.gg/kingcon

Pour assister aux matchs : accès libre pour les visiteurs dans la limite des places disponibles.

Toute la journée, venez assister aux matchs et encourager participants !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « http://start.gg/kingcon »}] https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/villette-esport-24 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

jeu vidéo jeux vidéo

UNIVERSCIENCE