Villette eSport 24 – Table ronde : faire progresser l’eSport, le travail associatif Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 24 février 2024.

Villette eSport 24 – Table ronde : faire progresser l’eSport, le travail associatif Rendre l’eSport plus inclusif, mixte et accessible : c’est le but que se sont fixé les associations Women in Games et Afrogameuses. Samedi 24 février, 11h00 Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Cet éveil des consciences auprès de l’industrie vidéoludique et du public est un travail de longue haleine que viennent nous présenter les représentantes de ces associations.

Intervenants :

Anna Bressan, Directrice artistique, secrétaire de Women in Games France

Vanessa Chicout, consultante communication et narrative designer, vice-présidente d’Afrogameuses

Stéphane Laurent, secrétaire de Cap Game

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

