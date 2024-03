Villette eSport 24 Cité des sciences et de l’Industrie Paris, vendredi 23 février 2024.

Début : 2024-02-23T10:00:00+01:00 – 2024-02-23T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-25T10:00:00+01:00 – 2024-02-25T19:00:00+01:00

En cette année marquée par l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Cité des sciences et de l’industrie vous propose de vous essayer au sport électronique lors de la deuxième édition de Villette eSport, le festival dédié à la pratique compétitive du jeu vidéo. Plus que jamais, cette pratique attire tous les publics : selon le baromètre 2023 de France eSport, 11,8 millions de français s’intéressent de près ou de loin à cette pratique considérée comme sport depuis 2017 par le Comité International Olympique.

Fort de ce constat, la Cité propose trois jours pour mieux comprendre cette discipline. Seul, en famille ou entre amis, vous pourrez essayer des jeux et vous initier à la compétition vidéoludique, mais aussi participer à des tables rondes, des animations et des ateliers animés par les professionnels qui font l’eSport aujourd’hui. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez aussi vous lancer dans la compétition en participant à l’un des tournois organisés pendant le festival.

