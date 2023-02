Villette eSport 23 Cité des sciences et de l’industrie, 17 février 2023, Paris.

Du vendredi 17 février 2023 au dimanche 19 février 2023 :

vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

. gratuit

La Cité des sciences et de l’industrie organise la première édition de son festival eSport les 17, 18 et 19 février 2023 !

Plus qu’un simple phénomène, la pratique compétitive du jeu vidéo est aujourd’hui en plein essor, se professionnalise et fait de plus en plus rêver petits et grands. D’après le baromètre France eSport, plus de 10 millions d’internautes âgés de plus de 15 ans pratiquent ou s’intéressent régulièrement à l’eSport en France. Forte de ce constat, la Cité propose trois jours pour mieux comprendre cette discipline.

Venez suivre des tables rondes, participer à des animations et à des ateliers animés par les professionnels qui font l’eSport aujourd’hui, tester des consoles et des simulateurs de jeux et entrez dans l’arène pour participer (ou assister) à un tournoi unique !

Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin-Cariou 75019 Paris

©Zeljkosantrac / E+ / via Getty Images