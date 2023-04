« Séniors à Nous la forme ! » Le Bourg, 20 avril 2023, Villetoureix.

Si vous avez plus de 60 ans, vous êtes invité(e) à découvrir et pratiquer gratuitement sur votre territoire, une offre élargie d’activités physiques et sportives adaptées et diversifiées..

2023-04-20 à ; fin : 2023-04-20 12:00:00. .

Le Bourg Plaine des Sports

Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



If you are over 60 years old, you are invited to discover and practice, free of charge, a wide range of adapted and diversified physical and sports activities in your area.

Si tiene más de 60 años, le invitamos a descubrir y practicar gratuitamente una amplia gama de actividades físicas y deportivas adaptadas y diversificadas en su zona.

Wenn Sie über 60 Jahre alt sind, sind Sie eingeladen, in Ihrem Gebiet ein erweitertes Angebot an angepassten und vielfältigen körperlichen und sportlichen Aktivitäten zu entdecken und kostenlos auszuüben.

