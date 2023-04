ESCAPE GAME AU MUSÉE D’AMBRUSSUM SAISON 2 Chemin d’Ambrussum, 26 avril 2023, Villetelle.

La saison 2 de « l’Escape Game » au musée d’Ambrussum à Villetelle aura lieu le mercredi 26 avril 2023 à 18h30 ou à 20h..

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 . EUR.

Chemin d’Ambrussum

Villetelle 34400 Hérault Occitanie



Season 2 of the « Escape Game » at the Ambrussum Museum in Villetelle will take place on Wednesday, April 26, 2023 at 6:30 pm or 8 pm.

La segunda temporada del « Juego de la Fuga » en el Museo Ambrussum de Villetelle tendrá lugar el miércoles 26 de abril de 2023 a las 18.30 o a las 20.00 horas.

Die zweite Staffel des « Escape Game » im Ambrussum-Museum in Villetelle findet am Mittwoch, den 26. April 2023 um 18:30 Uhr oder um 20:00 Uhr statt.

