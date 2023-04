Artitude expositions et arts plastiques Salles des fêtes de Villesèque et de Trébaïx et La Grangette, 15 septembre 2023, Villesèque.

ARTitude 2023 ouvre ses portes les 15, 16 et 17 septembre 2023.

L’Art sous toutes ses formes se transporte de nouveau auprès des habitants en milieu rural, au sein des salles des fêtes de Villesèque et de Trébaïx, pour la cinquième édition d’Artitude. Tous les arts et tous les styles seront représentés, avec plusieurs œuvres, toutes inédites, exposées par artiste, sculpteurs, peintres, photographes et artisans d’art, pour la réussite de cette manifestation.

Cette exposition se déroulera sur 4 lieux différents: la salle des fêtes de Villesèque, la salle des fêtes de Trébaïx, dans la salle du conseil municipal ainsi qu’à La Grangette.

Artitude permet de découvrir le potentiel de vos voisins et proches, artistes amateurs et professionnels, dans une atmosphère conviviale. Cette manifestation, soutenue par la municipalité, le Département du Lot, la Région Occitanie et de nombreux sponsors, se pérennise dans le temps, avec, chaque année une renommée qui s’accroît. Le travail des nombreux bénévoles pour l’organisation de cette manifestation s’échelonne tout au long de l’année mais l’enjeu en vaut la chandelle, trois salles, trois jours et une multitude d’artistes tous talentueux et connus.

Cette manifestation est entièrement gratuite pour les visiteurs. Un moment à découvrir pour s’enrichir et s’émerveiller devant l’art sous toutes ses formes..

2023-09-15 à ; fin : 2023-09-17 . EUR.

Salles des fêtes de Villesèque et de Trébaïx et La Grangette Trébaïx

Villesèque 46090 Lot Occitanie



ARTitude 2023 opens its doors on September 15, 16 and 17, 2023.

Art in all its forms is once again transported to the inhabitants of rural areas, in the village halls of Villesèque and Trébaïx, for the fifth edition of Artitude. All the arts and all the styles will be represented, with several works, all unpublished, exposed by artist, sculptors, painters, photographers and craftsmen of art, for the success of this demonstration.

This exhibition will take place in 4 different places: the village hall of Villesèque, the village hall of Trébaïx, in the town council room and in La Grangette.

Artitude allows you to discover the potential of your neighbors and relatives, amateur and professional artists, in a friendly atmosphere. This event, supported by the municipality, the Department of the Lot, the Occitanie Region and many sponsors, is perpetuated in time, with, each year a reputation which increases. The work of the many volunteers for the organization of this event is spread throughout the year but the stake is worth the candle, three rooms, three days and a multitude of artists all talented and known.

This event is entirely free for visitors. A moment to discover to enrich and marvel at art in all its forms.

ARTitude 2023 abre sus puertas los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2023.

El arte en todas sus formas se acercará una vez más a la gente del campo, en las salas de los pueblos de Villesèque y Trébaïx, para la quinta edición de Artitude. Todas las artes y estilos estarán representados, con varias obras, todas nuevas, expuestas por artistas, escultores, pintores, fotógrafos y artesanos, para el éxito de este evento.

Esta exposición tendrá lugar en 4 lugares diferentes: la sala del pueblo de Villesèque, la sala del pueblo de Trébaïx, en la sala del ayuntamiento y en La Grangette.

Artitude le permite descubrir el potencial de sus vecinos y familiares, artistas aficionados y profesionales, en un ambiente cordial. Este acontecimiento, apoyado por el municipio, el Departamento del Lot, la Región Occitanie y numerosos patrocinadores, se celebra desde hace mucho tiempo, con una reputación creciente cada año. El trabajo de los numerosos voluntarios para la organización de este evento se prolonga durante todo el año, pero lo que está en juego merece la pena: tres salas, tres días y una multitud de artistas, todos ellos talentosos y conocidos.

Este acontecimiento es totalmente gratuito para los visitantes. Un momento para descubrir, enriquecerse y maravillarse con el arte en todas sus formas.

ARTitude 2023 öffnet seine Tore am 15., 16. und 17. September 2023.

Die Kunst in all ihren Formen wird wieder zu den Menschen auf dem Land gebracht, und zwar in den Festsälen von Villesèque und Trébaïx, wo die fünfte Ausgabe von Artitude stattfindet. Alle Kunstrichtungen und Stile sind vertreten, und Künstler, Bildhauer, Maler, Fotografen und Kunsthandwerker stellen mehrere Werke aus, die alle noch nie zuvor ausgestellt wurden, um diese Veranstaltung zu einem Erfolg zu machen.

Die Ausstellung findet an vier verschiedenen Orten statt: im Festsaal von Villesèque, im Festsaal von Trébaïx, im Saal des Gemeinderats und in La Grangette.

Artitude ermöglicht es Ihnen, das Potenzial Ihrer Nachbarn und Verwandten, Amateur- und Profikünstler, in einer geselligen Atmosphäre zu entdecken. Diese Veranstaltung, die von der Gemeinde, dem Departement Lot, der Region Okzitanien und zahlreichen Sponsoren unterstützt wird, hat sich im Laufe der Zeit etabliert und wird von Jahr zu Jahr bekannter. Die Arbeit der zahlreichen Freiwilligen, die diese Veranstaltung organisieren, erstreckt sich über das ganze Jahr, aber der Einsatz lohnt sich: drei Säle, drei Tage und eine Vielzahl von talentierten und bekannten Künstlern.

Die Veranstaltung ist für Besucher völlig kostenlos. Es lohnt sich, die Kunst in all ihren Formen zu entdecken und zu bewundern.

