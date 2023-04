Concert de l’Ensemble Vermereen Eglise Saint-Michel de Villesèque, 27 juillet 2023, Villesèque.

Venez assister à ce concert de musique classique interprété par ce trio à cordes et organisé par la commune..

2023-07-27 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-27 . EUR.

Eglise Saint-Michel de Villesèque

Villesèque 46090 Lot Occitanie



Come and attend this classical music concert performed by this string trio and organized by the commune.

Ven a ver este concierto de música clásica interpretado por este trío de cuerda y organizado por el ayuntamiento.

Besuchen Sie dieses klassische Musikkonzert, das von diesem Streichtrio interpretiert und von der Gemeinde organisiert wird.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT CVL Vignoble