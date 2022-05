VILLESECOEUR Villesèquelande Villesèquelande Catégories d’évènement: Aude

Villesèquelande Aude Villesèquelande Animations, musique et défis sportifs.

Restauration et buvette toute la journée : mur d’escalade, ring de boxe, baptême de voiture de rallye, marathon Zumba, maquillage etc…

Au profit de la lutte contre le cancer de l’enfant. https://www.facebook.com/villesecoeur/ Villesèquelande

