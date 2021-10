Vivonne Salle des Fêtes de Vounant - Avenue de Bordeaux Vienne, Vivonne Villes et Villages de la reprise 2021 – Vivonne (86) Salle des Fêtes de Vounant – Avenue de Bordeaux Vivonne Catégories d’évènement: Vienne

Salle des Fêtes de Vounant – Avenue de Bordeaux, le jeudi 25 novembre à 08:00

Dans le cadre du Mois de la TRANSMISSION-REPRISE (novembre), la ville de Vivonne et la CMA NA-Vienne mettent à l’honneur plusieurs artisans de Vivonne qui ont repris des entreprises artisanales. A partir de 10h : atelier sur la transmission -reprise Visites des 6 artisans repreneurs de 13h30 à 18h, en présence de la Présidente de la CMA NA-Vienne, suivie d’un cocktail.

Mettre à l’honneur des artisans qui reprennent des entreprises et font vivre un territoire. Salle des Fêtes de Vounant – Avenue de Bordeaux 86370 VIVONNE Vivonne Vienne

2021-11-25T08:00:00 2021-11-25T21:00:00

