Compagnie de l’Arcade

Quatre métiers, quatre villes : Shanghai, Dakar, Lyon et Bucarest. Pulvérisés nous raconte la vie entreprise aux quatre coins du monde. Ici s’entrecroisent les destins d’une ouvrière chinoise confrontée aux règles drastiques de l’usine, d’une ingénieure roumaine sous pression, d’un téléopérateur sénégalais qui ne dort plus et d’un responsable « qualité » français qui n’échange plus que par Skype avec sa famille.

Passant d’une solitude à l’autre, on devient le témoin de la façon dont l’intimité de ces héros est peu à peu dévorée par l’entreprise… un texte sensible qui résonne comme une confidence.

Le dispositif scénique entretient un rapport de grande proximité avec les spectateurs, pour dire la perte de repères, le chaos et le risque d’effondrement des individus, broyés par un système globalisé.

Ce texte choc, écrit par Alexandra Badea a été récompensé en 2013 par Le Grand Prix de Littérature Dramatique d’Artcena.

A partir de 15 ans – durée : 1h

Réservation : 02 33 90 56 05

+33 2 33 90 56 05

A partir de 15 ans – durée : 1h

