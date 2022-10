Villes en scène > spectacle « Carré de Je », 21 mars 2023, .

Villes en scène > spectacle « Carré de Je »



2023-03-21 – 2023-03-21

Cirque, acrobaties, jeux circassiens.

Compagnie Kirn.

Carré de Je est un hymne à l’union fraternelle. Deux frères se confrontent et se frottent dans un jeu acrobatique déroutant. Un univers plein d’imaginaire dans lequel confusion et connexion s’entrecroisent. Le public découvre la sensibilité de chacun des jumeaux, identifie leurs différences malgré leur ressemblance

physique. Mélange des corps, acrobaties, on ne discerne plus le guide et le suiveur, entre le porteur et le voltigeur. Une performance acrobatique dans un carré, espace de leur jeu fraternel.

Tout public – durée : 1h.

