Villes en scène > “Series” par l’orchestre régional de Normandie Saint-Jean-d’Elle, 8 janvier 2022, Saint-Jean-d'Elle.

Villes en scène > “Series” par l’orchestre régional de Normandie Saint-Jean-d’Elle

2022-01-08 20:30:00 – 2022-01-08

Saint-Jean-d’Elle Manche Saint-Jean-d’Elle

Dans le cadre du festival “La Manche met les villes en scène”, rendez-vous le 8 janvier prochain à l’espace culturel “le Virage” à Saint-Jean-d’Elle (Précorbin) pour le concert “Series” par l’orchestre régional de Normandie.

Qui n’a jamais entendu le générique de “La Petite Maison dans la Prairie” ou de “Chapeau Melon et Bottes de Cuir” ? Ces musiques sont devenues, telles les ritournelles de notre jeunesse, les éléments de notre pop culture.

Avec ce concert réunissant six musiciens et un comédien, les percussions et instruments à vent de l’Orchestre régional de Normandie invitent à entendre et réentendre les génériques des séries TV qui ont marqué leur époque. Le concert se trouve ponctué d’anecdotes personnelles et invite chacun à se souvenir du lien si particulier entretenu avec les séries TV. Mais, il raconte aussi l’histoire du monde et interroge sur la dimension politique que revêtent ces séries, devenues « outils d’influences » sur les comportements humains

Tout public à partir de 8 ans.

+33 2 14 16 30 51

Saint-Jean-d’Elle

