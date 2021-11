Villes en Scène > Musique et théâtre « Séries » Le Teilleul, 13 janvier 2022, Le Teilleul.

Villes en Scène > Musique et théâtre « Séries » Le Teilleul

2022-01-13 20:30:00 – 2022-01-13

Le Teilleul Manche Le Teilleul

Orchestre régional de Normandie.

Qui n’a jamais entendu le générique de La Petite Maison dans la Prairie ou de Chapeau Melon et Bottes de Cuir ? Ces musiques sont devenues, telles les ritournelles de notre jeunesse, les éléments de notre pop culture.

Avec ce concert réunissant six musiciens et un comédien, les percussions et instruments à vent de l’Orchestre régional de Normandie invitent à entendre et réentendre les génériques des séries TV qui ont marqué leur époque. Le concert se trouve ponctué d’anecdotes personnelles et invite chacun à se souvenir du lien si particulier entretenu avec les séries TV. Mais, il raconte aussi l’histoire du monde et interroge sur la dimension politique que revêtent ces séries, devenues « outils d’influences » sur les comportements humains.

A partir de 8 ans – durée : 1h10.

Réservation : 02 33 91 03 92.

+33 2 33 91 03 92

Le Teilleul

