Villes en scène > « Gharnata »

2022-11-22 – 2022-11-22

Dans le cadre du festival « La Manche met les villes en scène », rendez-vous le 22 novembre prochain au théâtre des Halles de Tessy-Bocage pour le spectacle « Gharnata » avec la compagnie Luis de la Carrasca.

Originaire de Huéscar (province de Grenade-Espagne), Luis de la Carrasca grandit dans cette Andalousie rurale où il se passionne très jeune pour ce « Mundillo Flamenco ». Il est actuellement l’artiste Flamenco reconnu et une des références dans le monde Flamenco.

Autodidacte, il a hérité du don de ses ancêtres pour « el Cante ». Gharnata (titre de son dernier album et de son spectacle) veut dire «Granada» en arabe, sa ville.

Luis de la Carrasca est conscient de l’héritage laissé par cette extraordinaire civilisation andalouse à son apogée. Ses paroles font référence aux valeurs de respect, de tolérance… et à l’Amour, la plus importante. Depuis 2010, le flamenco est inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

Accompagné de cinq musiciens et de Ana Perez, danseuse surnommée « Perle noire du flamenco » , ce concert rend aussi hommage à ce patrimoine universel du flamenco et aux génies, espagnols ou français, que furent Federico García Lorca, Antonio Machado et le grand Georges Bizet (à qui l’on doit Carmen). Excusez du peu !

« un album dans la grande geste andalouse, non pas flamboyant, mais profond, élégant » – Télérama – 2019

DISTRIBUTION :

Auteur-compositeur, création artistique, chant et guitare : Luis de la Carrasca.

Guitare : José Luis Dominguez et Manuel Gómez.

Cajón, percussions : François Taillefer.

Contrebasse : Benjamin Ramos.

Piano : Jérôme Boudin-Clauzel.

Choeurs, palmas et danse : Ana Pérez.

Son : Aurélien Dalmasso.

Création lumières : Jérémie Fally.

Tout public – Durée 1h20.

