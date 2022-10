Villes en scène > concert « Tropico Salvaje » Isigny-le-Buat Isigny-le-Buat Catégories d’évènement: Isigny-le-Buat

Manche Isigny-le-Buat Musique du monde (Vénézuela).

La Gallera Social Club. Alexis et Miguel Romero, le fameux duo vénézuélien nous propose un concert acoustique, subtil métissage de sonorités électro et de musiques traditionnelles. Les deux frères reviennent à leur source en puisant dans leur patrimoine. À l’heure où le Venezuela est en proie à des troubles politiques incessants, La Gallera Social Club dévoile un autre visage de ce territoire aux multiples cultures. Tropico Salvaje résonne comme la bande son d’un voyage où l’énergie des fêtes populaires latinoaméricaines ainsi que les traditions séculaires amérindiennes et afro-vénézuéliennes, se retrouvent propulsées pour faire jaillir une musique afro-latino-futuriste et résolument dansante. Dès 5 ans – durée : 1h15. Musique du monde (Vénézuela).

