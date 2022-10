Villes en scène > concert « Soaked » Le Teilleul, 4 mars 2023, Le Teilleul.

Musique du monde.

Quand la musique traditionnelle rencontre le slam.

Las Lloronas.

Trois musiciennes multiinstrumentistes fusionnent leurs héritages musicaux avec le slam et créent une poésie féministe intime et multilingue. Les harmonies de leurs voix angéliques se marient sans effort. Dans leur performance, voix, clarinette, guitare, accordéon et ukulélé partagent un moment puissant de vulnérabilité. Ces trois voix se muent au rythme du folk espagnol et du hip-hop, au gré de sonorités klezmer et blues. Un voyage intime aux harmonies et mélodies mélancoliques, irrésistible.

Tout public – durée : 1h15.

+33 2 33 91 03 92

