Mortain-Bocage Mortain-Bocage Manche, Mortain-Bocage Villes en Scène > Concert « Prévert Parade » Mortain-Bocage Mortain-Bocage Catégories d’évènement: Manche

Mortain-Bocage

Villes en Scène > Concert « Prévert Parade » Mortain-Bocage, 2 février 2022, Mortain-Bocage. Villes en Scène > Concert « Prévert Parade » Mortain-Bocage

2022-02-02 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-02

Mortain-Bocage Manche Mortain-Bocage Les Vibrants Défricheurs et André Minvielle Les cinq musiciens du collectif normand Papanosh vous proposent un set de musiques populaires imprégnées de liberté, avec comme invité, l’immense chanteur gascon, André Minvielle. Leur folie : réinventer Prévert, pulvériser et scander ses textes, donner à les réentendre et se les mettre en bouche. Savoureux ! Le quintet, parmi les meilleurs jeunes jazzmen français, apporte un souffle de fraîcheur, une musique réinventée au service des vers. La poésie de Prévert résonne sur des vibrations actuelles ; groove, blues, java cuivrée. Un magnifique hommage à Prévert où l’énergie et l’inventivité du quintet vibrant se frottent aux envolées de braises du chanteur gascon. Tout public – durée : 1h30.

Réservation : 02 33 79 30 30. Les Vibrants Défricheurs et André Minvielle Les cinq musiciens du collectif normand Papanosh vous proposent un set de musiques populaires imprégnées de liberté, avec comme invité, l’immense chanteur gascon, André Minvielle. Leur folie : réinventer… +33 2 33 79 30 30 Les Vibrants Défricheurs et André Minvielle Les cinq musiciens du collectif normand Papanosh vous proposent un set de musiques populaires imprégnées de liberté, avec comme invité, l’immense chanteur gascon, André Minvielle. Leur folie : réinventer Prévert, pulvériser et scander ses textes, donner à les réentendre et se les mettre en bouche. Savoureux ! Le quintet, parmi les meilleurs jeunes jazzmen français, apporte un souffle de fraîcheur, une musique réinventée au service des vers. La poésie de Prévert résonne sur des vibrations actuelles ; groove, blues, java cuivrée. Un magnifique hommage à Prévert où l’énergie et l’inventivité du quintet vibrant se frottent aux envolées de braises du chanteur gascon. Tout public – durée : 1h30.

Réservation : 02 33 79 30 30. Mortain-Bocage

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Mortain-Bocage Autres Lieu Mortain-Bocage Adresse Ville Mortain-Bocage lieuville Mortain-Bocage