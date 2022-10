Villes en scène > concert « Haendel » Mortain-Bocage Mortain-Bocage Catégories d’évènement: Manche

Mortain-Bocage

Manche Mortain-Bocage Musique baroque – Airs sacrés et profanes.

Ensemble Magnetis. Dans ce programme consacré à Haendel, L’Ensemble invite la soprano franco-américaine Emilie Rose Bry pour un récital consacré aux airs profanes et sacrés. De la virtuosité de l’air de colère d’Armide, Furie terribili, dans Rinaldo, à la plus émouvante simplicité dans le célèbre Lascia ch’io pianga, en passant par l’enthousiasme irrésistible du Gloria pour soprano, le spectateur pourra apprécier l’incroyable palette expressive de Haendel dans deux grands genres vocaux de l’époque baroque : l’opéra et la cantate. Tout public – durée : 1h15. Musique baroque – Airs sacrés et profanes.

