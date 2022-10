Villes en scène > concert « Constantinople & Ablaye Cissoko » Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’évènement: Manche

Manche Saint-Hilaire-du-Harcouët Musique du monde, Sénégal – Iran. La rencontre poétique entre cordes et voix, des épopées du Royaume mandingue aux musiques de cour persanes. Depuis cinq ans, les musiciens sillonnent les scènes du monde entier.

Le nouveau programme, Traversées, fruit d’un dialogue et d’une communion exemplaire entre les quatre artistes revisite des pièces des répertoires baroques péruvien, mexicain et espagnol.

