Villes en scène > concert « Bahia » Brécey Brécey Catégories d’évènement: Brécey

Manche

Villes en scène > concert « Bahia » Brécey, 12 avril 2023, Brécey. Villes en scène > concert « Bahia »

Espace Culturel Brécey Manche

2023-04-12 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-12 Brécey

Manche Musique du monde – Cuba.

Ana Carla Maza. Fille du célèbre pianiste chilien Carlos Maza et de la guitariste cubaine Mirza Sierra, la violoncelliste Ana Carla Maza fait ses premiers pas sur les scènes havanaises dès l’âge de dix ans.

Rythmes latins, mélodies pop, harmonies jazz et techniques classiques se rencontrent pour créer un univers d’une maturité détonante modelé par une voix suave, des pizzicati percussifs et un archet aérien. Ana Carla Maza signe les compositions pour quartet et solo de son nouvel album, hommage au quartier Bahia de La Havane où elle a passé sa petite enfance. À 26 ans, Ana Carla Maza crée un univers musical ouvert alliant jazz, musique classique et couleurs de l’Amérique latine. Dès 10 ans – durée : 1h. Musique du monde – Cuba.

Ana Carla Maza. Fille du célèbre pianiste chilien Carlos Maza et de la guitariste cubaine Mirza Sierra, la violoncelliste Ana Carla Maza fait ses premiers pas sur les scènes havanaises dès l’âge de dix ans.

Rythmes latins,… Brécey

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Brécey, Manche Autres Lieu Brécey Adresse Espace Culturel Brécey Manche Ville Brécey lieuville Brécey Departement Manche

Brécey Brécey Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brecey/

Villes en scène > concert « Bahia » Brécey 2023-04-12 was last modified: by Villes en scène > concert « Bahia » Brécey Brécey 12 avril 2023 Brécey Espace culturel Brécey Manche manche

Brécey Manche